"Le preoccupazioni delle Regioni sono le nostre e il governo sta monitorando la situazione con estrema attenzione".

Così, oggi in un'intervista a La Stampa, la Ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini.

"Abbiamo evidenze scientifiche che ci dicono che dopo 6 mesi si riduce gradualmente la percentuale di protezione che il vaccino assicura. Occorre dunque, avvicinandosi al sesto mese dalla seconda dose, premurarsi per avere per tempo la terza inoculazione: su questo bisogna correre - sottolinea. Per i presidenti di regione - aggiunge Gelmini - eventuali nuove restrizioni non devono valere per tutti, ritengono che non si possa penalizzare l'85% degli italiani che in modo responsabile hanno scelto la scienza. Come dargli torto".