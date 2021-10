“Vaccinarsi non è solo un problema di salute individuale, forse non è abbastanza chiaro che se gli ospedali tornano a essere saturi rischiamo di non dare posti letto e terapie ad altri malati come gli oncologici. In una società le scelte di ognuno influiscono su tutti gli altri, non crocifiggo chi non si vaccina, ma è importante far capire che ci si deve vaccinare. Gridano alla libertà, ma che libertà avevamo un anno fa quando eravamo chiusi in casa? Anche io sarò felice quando il green pass diventerà un ricordo”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ai microfoni di Mezz'ora in Più su Rai3.