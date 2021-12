"Tirare per la giacchetta uno o l'altro candidato è controproducente se fatto di questi tempi, seppur non manchi molto alla elezione del presidente è ancora troppo presto per fare valutazione sui nomi. Posso dire con estrema franchezza è che il presidente Draghi ha raggiunto obiettivi insperati per questo Paese". Lo ha dichiarato Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza Regioni, a 'Stasera Italia' in onda questa sera su Rete 4.

Inoltre, aggiunge il governatore del Friuli-Venezia-Giulia, "fino a qualche mese prima che Draghi diventasse presidente del Consiglio non si pensava assolutamente di essere in grado di tale efficienza e velocità nella campagna vaccinale".