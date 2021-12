Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, è stato intervistato da Libero. "Le previsioni sono difficili perché il virus ci ha smentito tante volte. La risalita dei contagi con il ritorno del freddo era prevista ma la quarta ondata è bassa rispetto allo scorso anno in termini di ospedalizzazioni e decessi e questo solo grazie al vaccino. Comunque è probabile che per Natale molte Regioni saranno in giallo. L'obiettivo è che quest'anno l'Italia non si fermi. L'Italia ha sempre seguito un approccio ragionato con un percorso di accompagnamento. Altri Paesi hanno atteso troppo prima di intervenire. Se le prenotazioni di prime e terze dosi continuano a crescere con il ritmo degli ultimi giorni l'obbligo vaccinale non sarà necessario".