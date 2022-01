Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in apertura del Cdm che ha disposto le nuove misure anti-Covid, tra cui l'obbligo vaccinale per gli over 50. "Vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi e spingere gli italiani che ancora non si sono vaccinati a farlo. Interveniamo in particolare sulle classi di età che sono più a rischio di ospedalizzazione per ridurre la pressione sugli ospedali e salvare vite", ha dichiarato il primo ministro.

Draghi ha poi spiegato che tali provvedimenti presi in data odierna serviranno per "preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche".