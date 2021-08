"Ogni volta che si parla di obbligo vaccinale o surrettizio si fa un regalo ai no vax: le istituzioni, oltre a invitare alla vaccinazioni, devono fare cose che non sono mai state fatte, come mettere in sicurezza le persone fragili e il trasporto pubblico. Invece si è voluto alimentare uno scontro ideologico fra pro-vax e no-vax. Non si possono criminalizzare i cittadini che si fanno domande sulle decisioni, quando la stessa scienza nei mesi di pandemia ha detto tutto e il contrario di tutto, dando informazioni contraddittorie. Non voterei l’obbligo vaccinale che in questa fase sarebbe solo deleterio perché si è fatta troppa confusione. È una questione di serietà". Sono le parole del deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ad Agorà.