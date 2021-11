"Tutte le accelerazioni che vedrete sulle terze dosi e sulle misure che possono cautelare dal Covid le faremo tutte in vista del Natale. Ce la metteremo tutta per costruire un Paese che in quel periodo possa rimanere aperto". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Festival delle Religioni.

"Nei Paesi che sono in piena instabilità politica o dove le vaccinazioni sono basse, i casi di Covid sono di più. L'unica soluzione sono le vaccinazioni e non possiamo lasciare il nostro Paese in mano agli anti scienza. Oggi la sfida sono le terze dosi", sostiene l'eponente M5S, che sull'obbligo vaccinale afferma che "siamo ancora nel dibattito. Adesso io credo che dobbiamo seguire quello che ci sta dicendo la comunità scientifica e cioè accelerare la terza dose. E noi lo stiamo facendo".