“Si presenta ormai come un raccomandatore. Non prende decisioni, ma raccomanda. Raccomanda la prudenza, raccomanda l’uso delle mascherine, raccomanda la vaccinazione, raccomanda l’apertura di reparti ospedalieri per l’aumento del covid. Si è accorto persino a Roma che il covid è aumentato. Un raccomandatore. Ecco, questa è la nuova funzione assunta del sedicente ministro della Salute del nostro Paese”. È il duro attacco del presidente della Regione Campania, Vincenzo, De Luca, rivolto al ministro della Salute nel corso di una diretta video su Facebook. "È totalmente inesistente", ha aggiunto De Luca sempre in riferimento a Roberto Speranza.