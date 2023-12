"Trecento morti nell'ultima settimana e quasi novecento a novembre per le complicanze del Covid, effetti simili a quelli causati da un sisma o una alluvione, ma questo sembra non interessare a nessuno perché ormai è passato di moda. La campagna vaccinale è un flop e nessuno pensa a mettere in sicurezza fragili e anziani. Il Lazio da regione modello e leader nelle vaccinazioni arranca agli ultimi posti, e non c'è una esatta campagna informativa soprattutto per gli anziani.

L'esperienza non insegna nulla! Anziani e fragili anche in vista delle prossime festività vanno protetti, il Covid purtroppo non è scomparso anzi sta tornando prepotentemente". Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare della segreteria Nazionale di Azione, Alessio D'Amato.