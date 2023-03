"Nell'immagine del triste corteo che sfilò qui tre anni fa non c'è solo dolore, c'è anche il riscatto dell'Italia. C'è uno Stato che fa quanto deve, c'è la Difesa per la collettività. La Giornata di oggi non è solo un simbolo di dolore ma di una comunità che nel momento peggiore reagisce". Lo afferma Guido Crosetto, ministro della Difesa, nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid.