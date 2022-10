“Le parole del presidente Sergio Mattarella ricordano che la libertà riconquistata è merito dell’imponente campagna di vaccinazione condotta in uno spirito di unità nazionale dove tutti sono stati protagonisti, Istituzioni, Forze armate, medici, infermieri, personale sanitario e cittadini. Una libertà che il Paese ha potuto riabbracciare con sacrificio, lavoro e alto senso di responsabilità, frutto di fiducia nella scienza e nell’attuazione di regole necessarie per uscire da una crisi pandemica senza precedenti. È importante ora rimanere vigili e accompagnare ogni decisione rimanendo ancorati al principio che ha mosso ogni scelta intrapresa: proteggere la propria vita significa proteggere la vita degli altri”. Lo dichiara in una nota il Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Alessandro Cattaneo.