“Totale solidarietà ad Antonio Magi presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, l'aggressione che ha subito riguarda ciascuno di noi e la battaglia contro il virus. Dobbiamo tutti batterci per difendere dall'odio novax gli eroi in prima linea per la nostra salute e sicurezza”. Lo scrive su Twitter Andrea Casu, deputato dem e segretario romano del Partito Democratico.