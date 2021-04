“Solidarietà a Roberto Speranza per le vili minacce rivolte a lui e la sua famiglia. Lo ringrazio per il lavoro, molto spesso difficile, portato avanti per garantire la salute pubblica e sconfiggere la pandemia. Un dovere per tutte le forze politiche fermare la campagna di odio, come esserti tutti vicini”. Lo scrive su Twitter la deputata dem Elena Carnevali, capogruppo Pd nella commissione Affari Sociali della Camera.Covid: Carnevali (Pd), solidarietà e vicinanza a Speranza