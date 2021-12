"Attualmente in Italia ci sono 11 sequenze di variante Omicron, mentre altre sono sospette e colpiscono più regioni, come Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e la provincia di Bolzano".

Così, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro.

"Nuovi casi? Riguardano persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti. Si registra una forte corrispondenza tra la diffusione del Covid-19 e la popolazione non vaccinata - ha sottolineato. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto, abbiamo una crescita che aumenta di circa un punto percentuale a settimana a livello nazionale, dato che continua a crescere anche in terapia intensiva" ha aggiunto.