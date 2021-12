"La pandemia non è finita. In questi giorni il virus torna a far sentire il proprio assedio, i contagi crescono ed è fondamentale andare avanti senza esitazioni con i vaccini, accelerando le terze dosi e le vaccinazioni dei bambini e continuando a rispettare tutte le misure di prevenzione, a partire dal green pass, dal super green pass e dall’utilizzo dei presìdi di protezione individuale, per non tornare indietro, per non rinunciare alla nuova normalità che abbiamo guadagnato. Non c’è libertà senza responsabilità e partecipazione". Lo ha affermato in una nota il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta.