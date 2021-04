“Le minacce di morte al ministro Speranza sono una variante eversiva del Covid da condannare con fermezza, auspicando che gli autori vengano subito individuati e puniti. Sulle chiusure per contrastare la pandemia è lecito discutere e anche scontrarsi, ma non può mai esistere disperazione o dissenso che giustifichi il ricorso a intimidazioni e violenza. Per questo esprimo la mia piena solidarietà al ministro”. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.