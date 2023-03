"Qualunque scelta fu fatta in buona fede: navigavamo al buio in un mare in tempesta. Non possiamo giudicare quei giorni con gli occhi di oggi, ma dobbiamo farlo con gli occhi di allora. Gli occhi di un Paese che per primo affrontava il covid”. Replica così Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, alla perizia sulla gestione del covid del microbiologo Andrea Crisanti che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Giuseppe Conte, Roberto Speranza, oltre ai vertici della Regione Lombardia e dei componenti del Cts.