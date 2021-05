"Il superamento dell'ormai obsoleto Rt è stata una richiesta delle Regioni, finalmente accolta dal Governo".

Sono le parole del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

"Con Draghi - dice - c'è stato un innegabile cambio di passo rispetto al passato e come Basilicata siamo particolarmente felici, dato che abbiamo il tasso di terapie intensive Covid occupate più basso d'Italia, siamo al sesto posto (secondo i dati odierni del Governo) per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione e questi nuovi modelli di calcolo sicuramente gioveranno alla nostra Regione".