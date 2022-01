“I presidenti di regione e gli assessori alla sanità non possono restare a guardare mentre i pronto soccorso rischiano il collasso. Dalla Lombardia alla Campania sono centinaia le persone in attesa di accedere alle cure, con il rischio di non riuscire più a distinguere più i percorsi Covid e non Covid. A Milano i presidi sanitari sono presi d’assalto. I medici hanno già lanciato un grido d’allarme che non può restare inascoltato”.

Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Teresa Baldini

“È un problema sanitario - sottolinea -. È necessario attivare immediatamente nuove strutture prima che accada quanto paventato dai medici dei pronto soccorso: dover scegliere chi curare. L’assenza di strutture dedicate esclusivamente a pazienti infettivi - spiega - porta a procrastinare interventi urgenti su quelli non infettivi. Dobbiamo ricordare che esistono i malati non Covid, che in questo momento rischiano di veder negato il proprio diritto alla salute”.

“Le istituzioni locali non possono non farsi carico di una situazione che si sta aggravando e che, se non si interverrà immediatamente, avrà conseguenze sulla salute delle persone e sull’intero sistema di cure”.