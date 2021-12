“La variante omicron sta viaggiando a velicità supersonica. E se forse sembra essere meno aggressiva a livello polmonare è molto più diffusiva. L’infezione da covid può avere conseguenze anche sui bambini, per questo in un momento di festività e di inevitabili incontri, dove il distanziamento è molto difficile da rispettare, è fondamentale l’uso della mascherina anche all’aperto anche per i più piccoli”.

Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Teresa Baldini, che spiega: “La mascherina è un presidio non farmacologico fondamentale per tutti. I bambini giocano, si aggregano, hanno bisogno di aiuti in termini di autonomia personale, quindi sarebbe davvero preferibile l’uso della mascherina anche per loro”.

“Se il tema della vaccinazione ai bambini e’ estremamente attuale, la mascherina rappresenta lo strumento che limita la diffusione virale proteggendo te stesso e gli altri”, conclude.