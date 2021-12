“Che l’idea di affidare all’esercito il compito di risolvere il problema del tracciamento dei contagi a scuola fosse illusoria, è stato chiaro fin dall’inizio. Oggi sulla stampa sono riportati alcuni numeri: in Veneto sono state assegnate 10 squadre militari da 2 unità (20 persone in tutto), ancora meno in Emilia-Romagna, nessuna nel Lazio”. Così Lucia Azzolina, ex ministra dell’Istruzione, su Facebook.

“Il problema del tracciamento - dice la deputata del M5S - è strutturale e arriva da lontano, dai tagli fatti negli anni. Servono investimenti e lungimiranza per recuperare il ritardo. Il post Covid ci dovrà vedere impegnati a ripensare un sistema ed un Paese che creda davvero nella scuola e nella sanità”.