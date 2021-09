“Annullato per motivi di ordine pubblico il concerto di Briga alla Fiera del Peperoncino a Rieti. Perché quello che è valido stasera non lo era per i concerti precedenti, che hanno visto migliaia di persone senza distanziamento? Chi ha sbagliato? Governo individui i responsabili”. Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

“Avevo lanciato l'allarme cinque giorni fa, chiedendo l'intervento – twitta ancora Anzaldi – di Ministero Salute, Cts, Regione Lazio, Prefettura e Questura, ma nessuno ha fatto nulla. E ora, se dalla cattiva gestione della Fiera a Rieti derivasse un cluster di contagi, chi si assumerebbe la responsabilità? Presenterò un'interrogazione parlamentare per conoscere nel dettaglio tutto l'iter autorizzativo, chi ha dato il via libera, se ci sono stati invece eventuali pareri sfavorevoli e di chi. E' doveroso che venga fatta chiarezza”.