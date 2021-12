"Per discoteche e locali da ballo servono ristori immediati: se necessario anche ricorrendo a un nuovo scostamento di bilancio. Le valutazioni sui rischi sanitari del Cts e del governo in questa fase delicata sono fuori discussione, diventa però ancora più urgente in questi giorni di festività stare concretamente accanto agli operatori del settore predisponendo immediatamente indennizzi adeguati. Andiamo verso il secondo anno di chiusura quasi ininterrotta e centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori rischiano di perdere tutto". Così in una nota Maria Soave Alemanno, deputata del Movimento Cinque Stelle in commissione Attività produttive.

Inoltre, aggiunge la componente del direttivo pentastellato alla Camera, "in questa fase difficile per l’intero Paese, il faro che deve guidare il governo e che guida l’azione del Movimento cinque stelle è la salvaguardia della salute pubblica, che anche imprese e lavoratori di questo settore hanno contribuito a proteggere con il massimo senso di responsabilità. Anche per questo non li dobbiamo abbandonare in un momento così duro per le loro sorti".

E conclude: "Comprendiamo il loro disagio e le loro preoccupazioni e gli siamo grati per la compostezza che stanno mostrando: l’unico modo di dare seguito a questo senso di gratitudine ora è stanziare fondi adeguati per sostenere queste imprese e famiglie. Ci impegniamo come sempre a fare il massimo in Parlamento e lanciamo un appello al presidente Draghi e a tutto il governo affinché diano subito un segnale chiaro e concreto".