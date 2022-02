“Negli ultimi tempi i casi di problemi al cuore dovuti al cosiddetto long-Covid sono in deciso aumento. Basti pensare ai casi che hanno riguardato diversi calciatori militanti in club europei a cui sono state diagnosticate anomalie cardiache come conseguenza del Covid-19 benché si trattasse di atleti in perfette condizioni fisiche. Sul questo delicato tema che coinvolge milioni di persone ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea chiedendo di avviare uno studio per valutare gli effetti del Covid sul cuore dei soggetti guariti. Secondo i risultati di uno studio pubblicato su JamaCardiology, infatti, nel 17% delle persone colpite da Covid è stata rilevata un'infiammazione del miocardio a distanza di tempo. Occorre aggiungere un tassello alle conoscenze sui postumi dell’infezione, in particolare monitorando i soggetti che sono guariti senza dover ricorrere alle cure ospedaliere”.

Così l’eurodeputato della Lega Matteo Adinolfi, firmatario dell’interrogazione.