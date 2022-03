“La pandemia non si arresterà finché tutto il mondo non sarà vaccinato e noi dobbiamo aiutare i Paesi più poveri, che sono notevolmente indietro nelle campagne di vaccinazione, per accedere all’unico strumento in grado di sconfiggere il virus”.

Così in una nota la deputata dem Angela Ianaro che aggiunge: “finalmente siamo ad un passo dall’accordo che porterà alla liberalizzazione parziale dei brevetti sui vaccini anti Covid-19, una proposta che porto avanti dall’autunno 2020 e che ha trovato il voto favorevole della Camera all’interno di una mozione a mia prima firma. La svolta, per un vaccino come bene comune universale,

- conclude Ianaro - arriva dalla bozza di compromesso raggiunto da Unione europea, Stati Uniti, India e Sud Africa sulla deroga temporanea dei brevetti nei Paesi che, nel 2021, hanno esportato meno del 10% del totale dei vaccini esportati nel mondo.

Serve adesso l’accordo unanime in seno all’Organizzazione mondiale del commercio affinché la proposta diventi realtà".