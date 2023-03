"Non comprerò la farina di grillo. Preferisco il cotechino o, se volete qualcosa di più salutare, lenticchie, piselli e fagioli. Ma non capisco chi ne fa una questione patriottica. Pellico, Mazzini, Menotti, Mameli erano patrioti. Combattevano l’invasore non la farina di grillo". Lo afferma il senatore del PD Carlo Cottarelli.