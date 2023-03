Lasciare il Pd in caso di future divergenze con la linea Schlein? “Al momento no, resto nel gruppo parlamentare, poi vedremo. Nel caso mi dimettessi lascerei il Parlamento e non cambierei gruppo. Non mi sembra giusto cambiare gruppo parlamentare, nel caso lo facessi vengo qui e mi tingo i capelli di verde”. La promessa a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è dell’economista e senatore Pd Carlo Cottarelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.