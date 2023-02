“Stiamo dando eccessiva importanza a Cospito, un criminale che sta cercando di ricattare lo Stato e che per questo ha scelto di mettere a rischio la sua vita. Nessuno nega che debba essere tutelata la sua salute, motivo per cui è stato trasferito dove l’assistenza sanitaria è più adatta. Ma non può diventare un martire, perché non lo è. Di certo non è neanche un eroe, perché questa sua battaglia in cerca di visibilità ha portato alle minacce alle istituzioni, agli attentati, agli scontri che abbiamo visto, in piazza e fuori dal carcere di Opera”. Cosi la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, interviene sul caso Cospito durante la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le regionali a Milano, a sostegno del candidato alla presidenza della regione Lombardia, Attilio Fontana. “Sul 41 bis - ha proseguito - noi siamo molto fermi: non si tocca e non è in discussione”. Infine sulla tenuta della maggioranza: “Gli equilibri non cambieranno perchè quello che conta è la coesione. La coalizione lavora bene, come sempre ha fatto, seppure con alcune sensibilità diverse, e continuerà a lavorare in maniera unitaria facendo sintesi”.