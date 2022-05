"Fortunatamente - afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega - la pandemia appare decisamente sotto controllo ed i dati quotidiani relativi ai nuovi positivi sono tranquillizzanti. Col termine del periodo d’emergenza-prosegue il Consigliere-il chiaro miglioramento della situazione epidemiologica ha quindi consentito l’allentamento delle precedenti restrizioni ai cittadini. Anche all’ospedale della Fratta di Cortona - precisa l’esponente leghista - si è progressivamente ridotta l’occupazione dei posti letto nelle cure intermedie, ovvero quelli riservati ai pazienti Covid in via di guarigione. Pensiamo, dunque - insiste Casucci - che sia giunto il momento di ridare piena operatività al predetto ospedale, per cercare, tra l’altro, di ridurre le gravose liste d’attesa. Per tale motivo - conclude Marco Casucci - ho, quindi, predisposto un’interrogazione in cui chiedo di sapere le tempistiche in cui verrà totalmente ripristinata la normale attività di tutti i reparti della Fratta, ovviamente togliendo gli attuali posti letto riservati ai pazienti Covid, presenti sempre più in numero minore".