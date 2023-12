"Difendere la nostra identità, la nostra cultura, i nostri valori e quelli dell'Occidente tutto, non solo è giusto, ma è anche doveroso. In un periodo storico in cui persino il Natale diventa ostaggio della guerra in Medio Oriente, cancellato in Giordania e anche dai paladini del politicamente corretto in Italia e in Europa, la Lega è schierata al fianco del coraggioso sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, da sempre in prima linea per portare avanti quelle che sono le sue e le nostre battaglie, contro il fondamentalismo e l'estremismo islamico, a favore della libertà e della democrazia".

Così in una nota Elena Lizzi, europarlamentare friulana della Lega.cisint