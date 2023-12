"Piena solidarietà e massimo sostegno al Sindaco di Monfalcone Anna Cisint impegnata nella battaglia per affermare l'italianità e le nostre radici giudaico cristiane a fronte della prevaricazione da parte della comunità musulmana che oggi, in spregio alla giornata che precede il Natale, ha manifestato nella città Isontina, a ridosso dell'incontro con i cittadini che l'amministrazione comunale aveva organizzato per lo scambio degli auguri. L'azione che sta portando avanti il Sindaco Cisint non può che trovare la mia totale adesione in quanto è più che mai necessario che vengano tutelate la nostra identità e la nostra cultura".

A dirlo è l'europarlamentare della Lega Rosanna Conte.