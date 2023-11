“Desidero esprimere le mie congratulazioni e un sincero in bocca al lupo all’amico Giancarlo Marinelli, nominato direttore generale di Arteven, il grande Circuito teatrale regionale del Veneto. La scelta di Marinelli premia la competenza, l’esperienza e la qualità di una figura di spicco del teatro nazionale. Scrittore, regista e drammaturgo, Marinelli ha già collaborato in passato con Arteven, ma questa volta contribuirà alla realizzazione di un progetto ambizioso a supporto delle compagnie teatrali del Veneto e degli 80 Comuni soci del Circuito.

L’obiettivo è quello di creare un coordinamento condiviso per rilanciare il teatro regionale, che esce da anni difficili, contraddistinti dalla pandemia e dalla crisi che ha colpito indistintamente le regioni italiane negli ultimi anni. Auguri e buon lavoro”. Lo dichiara in una note Piergiorgio Cortelazzo, deputato di Forza Italia e vice coordinatore regionale del partito azzurro in Veneto.