"Se tutti gli studenti fossero stati pacifici, nessun avrebbe mai caricato. La polizia di Stato mai avrebbe caricato chi, tranquillamente, manifesta esprimendo una opinione. È evidente che qualcuno ha provocato, tirato pietre, spinto, aggredito. Inoltre, sia chi dirige la Cedere, sia i poliziotti e le poliziotte della Celere sono padri e madri di famiglia, quindi non vanno a cuor leggero, divertendosi, a manganellare dei ragazzi". Così Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del Veneto, intervenendo a Tgcom24.

"Ciò che è accaduto va contestualizzato – ha proseguito - e ci sono stati, probabilmente, anche degli infiltrati. La polizia non carica a caso, non si diverte a picchiare, hanno dovuto fare una carica di alleggerimento perché, appunto, c'era qualcuno che stava provocando. Spiace perché quando succedono queste cose è chiaro che qualche ragazzo o ragazza che non c'entra assolutamente ci va di mezzo. Non si può però pensare che l'intervento della polizia sia stato premeditato", ha concluso.