"Questa provocazioni squadriste non ci spaventano. Anzi, ci convincono che siamo dalla parte giusta. C'è chi come noi sceglie di stare dalla parte delle forze dell'ordine, c'è chi come loro ha tra i loro amici i fan di Hamas. Ecco la differenza".

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega.