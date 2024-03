“Il richiamo di Mattarella era volto, a mio avviso, a rasserenare il clima e in questo spirito sento di condividerlo totalmente. Il Presidente ha parlato anche da cittadino interpretando il sentimento della gente che ha visto quelle immagini.

La relazione di Piantedosi oggi è stata puntuale e sobria e anche dall’opposizione ho visto reazioni pacate con il Pd che ha ricordato l’attacco degli anarchici ieri a una volante della Polizia”. Dichiara a Metropolis programma di Repubblica Tv il deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo: “Si può stare sia dalla parte delle forze dell’ordine come da quella dei ragazzi che stavano manifestando, le immagini viste non fanno certo piacere per questo dobbiamo mettere in campo delle iniziative per non farle ripetere”.