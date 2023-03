"Sono rimasta molto colpita dall'attacco sfrenato oggi al presidente dell'Anac che dice cose che l'Anac ha il dovere di dire, e dice da tempo per altro, non solo da questi cinque mesi. E cioè che bisogna fare molta attenzione ad alzare in questo modo smodato le soglie e quindi ad abbassare le tutte e i presidi di legalità sugli appalti. Noi pensiamo che invece proprio oggi che arrivano risorse significative per il Paese bisogna invece continuare a insistere sulla massima trasparenza". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein oggi pomeriggio in Friuli Venezia Giulia. "L'attacco che sta facendo il governo al codice degli appalti - ha aggiunto - ci preoccupa molto in prospettiva per il Paese".