“La proposta di direttiva sulla lotta alla corruzione, presentata dalla Commissione europea questo mercoledì, rappresenta una presa di coscienza dell’importanza di affrontare e combattere davvero questo odioso fenomeno. Il Parlamento europeo aveva più volte sollevato la questione e come Movimento 5 Stelle, da sempre, ci siamo resi promotori a nostra volta di tali obiettivi. Siamo dunque soddisfatti che finalmente si proceda all’armonizzazione delle legislazioni penali dei singoli Stati membri, rendendo tutti i reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione obbligatori ai sensi del diritto dell’Unione Europea ”, così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 stelle.

“La corruzione rappresenta un reato dannosissimo con conseguenze negative sul processo democratico stesso, inquinando la pubblica amministrazione e permettendo l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale. La proposta di direttiva, finalmente, ne sottolinea la pericolosità e la necessità di combatterla concretamente, partendo dalla prevenzione, prevedendo misure deterrenti, campagne di sensibilizzazione, ricerca e programmi educativi per ridurre i rischi e i reati di corruzione, oltre a prevedere un incremento delle sanzioni. Si tratta di un passo importantissimo verso un vero e proprio impegno per eradicare una volta per tutte questo fenomeno. Come Movimento ci impegneremo affinché questa direttiva diventi davvero uno strumento efficace contro la corruzione”, ha aggiunto Sabrina Pignedoli.