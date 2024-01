Emergono nuovi dettagli sul caso di Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia in possesso di un revolver dal quale la notte di Capodanno è partito un colpo durante la festa nella Pro Loco di Rosazza che ha ferito il genero di un agente della scorta di Andrea Delmastro. Stando al 'Corriere della Sera', Pozzolo ha segnalato minacce via web pervenute da esponenti vicini al governo iraniano e per questo procede in autunno con la richiesta di un porto d'armi per "difesa personale". Il 12 dicembre arriva il via libera dalla Prefettura di Biella guidata da Silvana D'Agostino, tempo fondamentale per "valutare" il reale rischio della minaccia; peraltro la richiesta è passata al vaglio della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Pertanto le minacce risultano credibili anche in correlazione alla sua esposizione pubblica, soprattutto riguardo al convegno organizzato il 19 ottobre al Senato dove con Pozzolo presenziano l’attivista Ingrid Betancourt e il vicepresidente della Commissione esteri del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, Farzin Hashemi. Non solo il porto d'armi per Pozzolo, ma anche la disposizione da parte del Comitato provinciale per l'ordine pubblico della Vigilanza generica radiocollegata (Vgr), ovvero le pattuglie di polizia e carabinieri passano durante i torni sotto casa del deputato e nei luoghi di maggiore frequenza.