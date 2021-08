“Vorrei esprimere tutta la mia soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto dal sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles, Vice Presidente dei Senatori azzurri e coordinatore regionale della Basilicata, sul copyright e sul contrasto della pirateria nel web. Un mondo in cui la disciplina legislativa risultava piena di troppe lacune e dove l’illegalità produceva effetti distorsivi su tutta la catena di valore dell’industria della cultura, dell’informazione e dell’editoria. “Grazie al grande impegno del Sottosegretario azzurro, da ora in avanti, le piattaforme che vorranno utilizzare on line i contenuti giornalistici dovranno riconoscere un equo compenso agli editori. Si tratta di un traguardo storico in linea con le battaglie portate avanti da Forza Italia in tutte le sedi, a difesa di coloro che creano un prodotto e per arginare lo strapotere dei colossi del web. È un intervento trasversale, che aiuta le diverse industrie della cultura, restituendo loro potere negoziale nei confronti delle grandi piattaforme online. È importante per la musica ed il cinema con le piattaforme di condivisione di contenuti, così come lo è per l’industria dell’informazione nei confronti dei news aggregators. È importantissimo anche l’insieme di nuovi diritti dati agli autori ed agli artisti nei confronti dei loro editori e produttori. Da questo provvedimento ci attendiamo un nuovo slancio per la nostra industria dell’arte e della cultura, che sono il nostro tesoro nascosto. Finalmente, grazie a Forza Italia, la musica e’ cambiata”. Così, in una nota, il deputato azzurro Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia e responsabile della conferenza dei coordinatori regionali del partito.”