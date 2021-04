"Coprifuoco alle 22? Sembra una decisione presa dai tecnici più che dai politici. Senza una sintesi".

Così, oggi al Corriere della Sera, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

"Una cosa è certa: dal punto di vista tecnico - spiega - più si chiude meglio è". Io non c’ero e ho il massimo rispetto del lavoro di tutti - afferma in merito all'astensione della Lega sul nuovo decreto. Detto questo, da spettatore esterno dico: assolutamente sì. Sono d’accordo. Ma il non voto non è un’assunzione di irresponsabilità - aggiunge. Chissà, ci vorrebbe il coraggio di trattare subito il decreto in Parlamento, invece di farlo andare a scadenza''.