"La Liguria è prima in Italia per vaccini somministrati sulla popolazione. Non sono negazionista né imprudente ma se guardiamo i dati e pensiamo che rispetto allo scorso anno abbiamo in più i vaccini, credo che questo sia il momento di provare a ripartire". Lo ha dichiarato Giovanni Toti, governatore della Liguria, durante la trasmissione Che tempo che fa in onda su Rai3. Per quanto riguarda il coprifuoco, poi, ribadisce: "Capisco la prudenza, ma posticipare come avevamo chiesto il coprifuoco alle 23 avrebbe dato molto spazio ai locali che hanno bisogno di ripartire e poco spazio al Covid".