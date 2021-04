"In Liguria abbiamo continuato la terza ondata del Covid19 prendendo misure mirate dove serve. E la nuova analisi per individuare il virus nei reflui fognari, che la Liguria sta facendo per prima in Italia, ci consentirà di prendere misure ancora più mirate".

Lo dice il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, a Mattino Cinque.

"Le misure che prendiamo per contenere il contagio devono anche essere ritenute giuste dalle categorie che le subiscono. E nel caso del coprifuoco non credo sia così - spiega. Il Governo ha ritenuto servisse un po’ più di prudenza. Il compromesso è stato trovato rianalizzando i dati nelle prime settimane di maggio, con l’impegno di modificare le regole se la curva del contagio lo consentirà"