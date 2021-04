"Siamo d'accordo con Draghi, entro metà maggio ci sarà un aggiornamento in base ai dati scientifici, se continueranno a essere positivi, dal nostro punto di vista la riapertura deve essere totale, con azzeramento del coprifuoco".

Sono le parole del segretario della Lega, Matteo Salvini, a RTL 102.5.

"Se c'è qualcosa che non convince, come il coprifuoco, che non ha senso, ma è scelta politica, lo diciamo. In 24 ore quasi 60mila persone hanno firmato il nostro appello online. Il coprifuoco non porta vantaggio, non c'è in Europa, non c'è a Madrid - prosegue. Se la scienza dice bianco e giallo, perché devo restringere la libertà? Che fai alle 22.01 fai le retate? Il no al coprifuoco viene dal basso".