“Ormai da settimane io e il presidente Raffaele Volpi ci siamo dimessi per senso di responsabilità e per evitare polemiche che avrebbero danneggiato il Copasir. Stiamo aspettando che tutti gli altri partiti facciano lo stesso, così da azzerare il comitato per farlo ripartire nei modi indicati dalla legge che non può essere applicata solo a pezzi.La Lega è stata responsabile, auspichiamo lo siano tutti”.



Lo dichiara il senatore della Lega Paolo Arrigoni.