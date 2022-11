“Il pianeta non si salva con i compromessi al ribasso come quello raggiunto a Sharm El Sheik durante la Cop27. Il principio base dell’accordo prevede il risarcimento per i Paesi in via di sviluppo dei danni provocati sul loro territorio dagli eventi estremi legati ai cambiamenti climatici. Pur considerando necessario l’istituzione di un ‘Fondo perdite e danni’ per sostenere i Paesi più poveri, condanniamo nel mondo più assoluto l’assenza di misure atte a rimuovere le cause dei cambiamenti climatici stessi. Nell’accordo manca infatti una road map a livello globale per tagliare le emissioni inquinanti e contrastare l’uso delle fonti fossili. Se non invertiamo il nostro modello produttivo e di crescita la catastrofe climatica preannunciata dagli scienziati sarà inevitabile. A Sharm El Sheik la classe dirigente mondiale ha fallito, ma noi non ci arrenderemo e lotteremo in Italia e in Europa per affermare una transizione sostenibile per il bene del nostro Pianeta e delle future generazioni”, così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.