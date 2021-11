Alla Cop26 “si è sentita la mancanza dei grandi leader, della Cina e della Russia, è stato un po’ deludente la notizia che ha dato il leader indiano Modi riguardo al raggiungimento della decarbonizzazione dell’India nel 2070, molto in ritardo rispetto agli altri Paesi, però c’è anche molto movimento, spinta da parte dell’Europa e dell’America. Il risultato principale al momento è questo enorme interesse dei capitali privati, perché si è capito che questa grande sfida la si vince solo se pubblico e privato investono cifre gigantesche sul futuro del pianeta”. Lo ha detto ieri a E-VENTI, su Sky TG24, il ministro per la Transizione Energetica Roberto Cingolani.

Al momento la cifra destinata ai Paesi più poveri per affrontare i costi della transizione ecologica “è preoccupantemente vicina a quella dell’anno scorso, c’è circa un miliardo e qualcosa in più, e non dimentichiamoci che solo l’Italia ha avuto la capacità di metterci 830 milioni in più, l’aumento che per ora leggiamo dipende dallo sforzo che facciamo noi”. Lo ha detto a E-VENTI, su Sky TG24, il ministro per la Transizione Energetica Roberto Cingolani.

“Non credo – ha aggiunto - si un segnale molto buono, ma le economie escono malconce dal periodo Covid e per certi versi è comprensibile. Il costo in termini di vite umane del riscaldamento globale sinora è stato di più di mezzo milione di morti, non c’è solo un danno economico. Non dimentichiamo che inoltre i Paesi più vulnerabili pagano un conto più salato del nostro. Non è un fatto economico, è un fatto di giustizia globale che non possiamo più ignorare”.

“Un anno fa era inconcepibile pensare che i Paesi fossero d’accordo sul limitare a due gradi l’aumento del riscaldamento globale entro fine secolo, nell’arco di un anno sono tutti d’accordo su un grado e mezzo, è un cambiamento importante. Purtroppo non sono d’accordo su quando raggiungere i valori di decarbonizzazione intermedi. Dire che è una presa in giro lo trovo irrispettoso nei confronti di tanti Paesi che hanno fatto un lavoro enorme, cercando di tradurre le teorie in azioni, stiamo parlando di cambiare un sistema globale”. Così a E-VENTI, su Sky TG24, il ministro per la Transizione Energetica Roberto Cingolani.

“Chi lamenta – ha detto - che non ci sia un progetto fatto che deve essere già pronto e buono per trent’anni la fa troppo semplice. Immaginatevi tra trent’anni dove sarà la tecnologia. I modelli che stiamo facendo ora per la transizione ecologica dovranno tenere conto quantomeno del cambiamento delle tecnologie”.

“Abbiamo un referendum che chiaramente stabilisce che il nucleare di Chernobyl non lo vogliamo. In questo momento la tecnologia si sta muovendo su orizzonti completamente diversi, alcuni Paesi stanno chiedendo di mettere il nucleare di quarta generazione, un nucleare nuovo, diverso, non convenzionale. È lontano da venire però è giusto studiarlo, sono tecnologie che se misurate correttamente si rivelassero sicure, economiche e affidabili, potrebbero accelerare la transizione. La Commissione Europea dice che ci vuole la neutralità tecnologica, dobbiamo avere la capacità di studiare tutte le tecnologie, perché forse ci renderanno il cammino più rapido e più facile in futuro”. Lo ha detto a E-VENTI, su Sky TG24, il ministro per la Transizione Energetica Roberto Cingolani.

“L’aumento del costo delle bollette per via dell’aumento del costo del gas è una situazione globale. Il Governo ha immediatamente stanziato dei fondi, più di 12 miliardi per due trimestri consecutivi, per mitigare in parte il costo per le categorie più deboli e per le PMI. Noi ci aspettiamo, seguendo gli analisti, che il gas possa avere un ulteriore aumento nel prossimo trimestre, però all’inizio del prossimo anno, con l’apertura del North Stream 2 il mercato si dovrebbe normalizzare, c’è l’idea che il prezzo possa in parte rientrare. Nel frattempo si stanno studiando misure europee, come lo stoccaggio di gas per tutti e alcune misure di correzione sulla costruzione della bolletta per mitigare l’impatto. Però dipendiamo da un mercato globale e queste sono contingenze di tutti i Paesi”. Lo ha detto a E-VENTI, su Sky TG24, il ministro per la Transizione Energetica Roberto Cingolani.