“È imprescindibile un intervento, atteso da anni, su revisione e vigilanza del sistema cooperativo, al fine di tutelare l’indipendenza del revisore e a salvaguardia degli stessi soci della cooperativa. Abbiamo contezza che l’attuale sistema di verifiche annuali esercitate dal ministero sia insufficiente a garantire il rispetto delle norme fondanti. Nei prossimi mesi studieremo quale possa essere il percorso al fine di evitare il fenomeno della falsa cooperazione. Ciò provoca evidenti danni d’immagine a questo importante mondo, fondamentale sia per il sistema economico che per il campo sociale. Siamo al lavoro per una proposta di legge organica che riordini le diverse normative regionali. Le cooperative potrebbero rivestire un ruolo importante anche in tema di comunità energetiche e transizione ecologica”.

Lo dichiara il sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, alla presenza vice capo di gabinetto Elena Lorenzini incontrando Confcooperative, Alleanza Cooperative, Legacoop e AGCI per un confronto sul ruolo della cooperazione italiana