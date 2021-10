"Cambio di amministrazione in USA non potrà cambiare notevolmente scenari, il cosiddetto deep State esprime continuità. Ma sicuramente Biden ha approccio bilaterale che supera quello unilaterale che non aveva portato risultati" lo ha detto Giuseppe Conte a Mezz'ora in più su Rai 3.

"Non possiamo escludere Draghi al Quirinale, ma dovrebbero realizzarsi alcune condizioni" Ha aggiunto. "Voto subito dopo elezione presidente della Repubblica non è nell'ordine delle cose, non è nell'interesse del Paese"