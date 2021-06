Il nuovo M5s "Ci saranno nuovi organi e condivideranno responsabilità politica con nuovo leader. Ci sarà consiglio nazionale con nominati da leader e rappresentati eletti su nuova piattaforma. Sistema misto". Lo ha detto Giuseppe Conte ospite di Mezz'ora in più "non sarà partito tradizionale novecentesco"

"Pensiamo a un premierato, bisogna rafforzare i poteri del presidente del Consiglio"

"Cambiare i regolamenti parlamentari, porteremo una proposta come quella del parlamento europeo. Tutti i membri di un gruppo possono entrare in dissenso, ma se si esce dal gruppo di appartenenza poi non si hanno più vantaggi" ha aggiunto Conte

"Apporto critico al governo Draghi, non significa che saremo partito di lotta di governo. Abbiamo una pandemia e continueremo ad appoggiare governo Draghi in modo costruttivo. Vogliamo però dire la nostra"

"Non saremo moderati, saremo radicali, intransigente, massimamente determinati. Ma vogliamo dialogare con elettorato moderato. Ad esempio su temi come riduzione pressione fiscale che è mio obiettivo" ha concluso l'ex premier.