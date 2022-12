"Non si può dire alle persone 'andate a lavorare', se non ci sono misure per la crescita e gli investimenti. Non si può dire alzatevi dal divano e andate a lavorare se, addirittura, il lavoro si contribuisce a distruggerlo se si sta contrastando il superbonus che ha creato 900 mila posti di lavoro". Così Giuseppe Conte, leader del M5S, a margine di un incontro a Bari.

"Se si contrastano queste misure che hanno creato centomila posti di lavoro, come si può ottenere che le persone si alzino dal divano e vadano a lavorare, se non si rinforzano le misure e gli incentivi per il Sud che noi abbiamo creato, come Resto al Sud, decontribuzione Sud? Adesso il governo sta comprendendo che qui ha fallito e probabilmente riuscirà a far passare gli emendamenti per le Zone Speciali del Sud, le Zes, un taglio degli oneri contributivo per chi assume al Sud", ha aggiunto.